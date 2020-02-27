Шопин и Мошкова выиграли спринт на этапе Кубка России по биатлону

В Красноярске в рамках девятого этапа Кубка России по биатлону прошли спринтерские гонки. Победы одержали Юрий Шопин и Екатерина Мошкова.



Биатлон. Кубок России. Девятый этап. Красноярск

Мужчины. Спринт

1. Юрий Шопин – 26.19,1 (0).

2. Петр Пащенко – +20,0 (3).

3. Алексей Шевченко – +28,3 (1).

4. Алексей Петров – +31,8 (0).

5. Семён Сучилов – +39,3 (1)...

8. Александр Поварницын – +1.11,9 (2).

9. Сергей Корастылёв – +1.13,8 (1).

10. Вадим Филимонов – +1.15,8 (2)...

22. Игорь Малиновский – +2.32,2 (3).

23. Евгений Сидоров – +2.45,1 (5)



Женщины. Спринт

1. Екатерина Мошкова – 21.34,0 (2).

2. Тамара Воронина – +4,7 (1).

3. Елизавета Каплина – +28,8 (1).

4. Софья Ленькова – +39,6 (0).

5. Анастасия Егорова – +44,9 (3).