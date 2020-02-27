Шопин и Мошкова выиграли спринт на этапе Кубка России по биатлону
В Красноярске в рамках девятого этапа Кубка России по биатлону прошли спринтерские гонки. Победы одержали Юрий Шопин и Екатерина Мошкова.
Биатлон. Кубок России. Девятый этап. Красноярск
Мужчины. Спринт
1. Юрий Шопин – 26.19,1 (0).
2. Петр Пащенко – +20,0 (3).
3. Алексей Шевченко – +28,3 (1).
4. Алексей Петров – +31,8 (0).
5. Семён Сучилов – +39,3 (1)...
8. Александр Поварницын – +1.11,9 (2).
9. Сергей Корастылёв – +1.13,8 (1).
10. Вадим Филимонов – +1.15,8 (2)...
22. Игорь Малиновский – +2.32,2 (3).
23. Евгений Сидоров – +2.45,1 (5)
Женщины. Спринт
1. Екатерина Мошкова – 21.34,0 (2).
2. Тамара Воронина – +4,7 (1).
3. Елизавета Каплина – +28,8 (1).
4. Софья Ленькова – +39,6 (0).
5. Анастасия Егорова – +44,9 (3).
Павлова отреагировала на победу в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
10:13
-
09:51
-
09:33
-
09:11
-
08:50
-
08:28
- 26 февраля 2020
-
18:26
-
17:56
-
15:40
-
14:43
-
13:41
-
12:53
-
12:44
-
11:43
-
11:39
-
10:58
-
09:36
-
09:32
-
08:48
-
00:13
- 25 февраля 2020
-
17:05
-
16:38
-
15:49
-
15:43
-
13:24
-
13:15
-
12:59
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:02
-
11:43
-
11:40
-
10:09
-
09:52
Партнерский контент