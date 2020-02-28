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В IBU отметили, что в деле Логинова организация следовала правилам ВАДА

В IBU отметили, что в деле Логинова организация следовала правилам ВАДА
Биатлон / Кубок мира 0

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича следовал правилам ВАДА. Об этом заявила председатель BIU Луиза Рейли.

«Установление контакта с местными правоохранительными органами во время таких событий, как чемпионат мира по биатлону, и предоставление представляющих потенциальный интерес информации и разведданных для BIU является стандартной процедурой.

Это обязанность BIU как подписанта Всемирного антидопингового кодекса: международный стандарт ВАДА по тестированию и расследованиям требует, чтобы антидопинговые организации разрабатывали политику и процедуры для обмена информацией и разведданными с правоохранительными и другими заинтересованными органами", — приводит слова Рейли ТАСС.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

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