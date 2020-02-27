Драчёв прокомментировал слова тренера Логинова об иске к Фуссек

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал слова Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, о намерении подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Саре Фуссек, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Антхольце.

«СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении. Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск», – приводит слова Драчёв «Спорт день за днём».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

«Не жалею ли, что не сделали аккредитацию Касперовичу? Аккредитация здесь ни при чём. Он приехал туда не из-за неё», – сказал Драчёв.