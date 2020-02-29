Лапшин: в Корее биатлонисты выступают за клубы

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин рассказал о проблемах в корейском биатлоне.

«В Корее на первом месте — национальный чемпионат, а не Кубок мира или Кубок IBU. Это главный старт, от которого зависит распределение денег на сезон. Без разницы, как выступаешь на международных соревнованиях, внутренние — номер один. Соответственно, теряется стимул попасть в 30 или 60 лучших в мире. Это проблема. Кто-то хочет раскрыться, но один раз прибежит девяностым, другой — и задумывается, зачем стремиться выше. Могли бы прописать в клубном контракте бонусы за международные успехи, чтобы мотивировать к росту.

Корейские спортсмены выступают за клубы. При этом детский и молодёжный биатлон — в загоне. На чемпионате страны стартуют 40 человек — это все, кто есть на данный момент, включая юниоров. Причём десять из сорока — тренеры, сервисмены и массажисты. Они тоже работают в клубах, стремятся принести рейтинговые очки", — цитирует Лапшина «Матч ТВ».

Лапшин выступает за сборную Кореи по биатлону с 2017 года.