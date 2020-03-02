IBU сделал заявление по ситуации с этапом Кубка мира в Нове-Место

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу проведения этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия) без зрителей из-за коронавируса.

«IBU может подтвердить, что чешские власти разрешили провести этап Кубка мира в Нове-Место, но соревнования будут закрыты для зрителей. IBU находится в контакте с организаторами и властями, чтобы понять детали этого решения и узнать, будут затронуты другие заинтересованные стороны или должны быть приняты дальнейшие меры.



IBU всегда заявлял, что будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемым государственными властями в отношении распространения коронавируса. Таким образом, IBU и чешский оргкомитет полностью выполнят это решение. Мы сожалеем о том, что в этом году на трибунах не будет 100 тысяч зрителей, что делает этот опыт уникальным для наших спортсменов. В настоящее время IBU поддерживает связь с хозяевами этапа, чтобы иметь возможность своевременно информировать болельщиков о возврате билетов», — говорится в заявлении.

Соревнования в Нове-Место пройдут 5-8 марта.

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