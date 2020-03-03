Коукалова — о ситуации с этапом в Нове-Месте: мне жаль биатлонистов

Двукратный призёр Олимпийских игр бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала информацию о том, что этап Кубка мира в Нове-Месте пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Соревнования запланированы на 5-8 марта.
«Совет государственной безопасности решил, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей. Решение, к сожалению, никого не порадовало. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы, пожалуй, должны его уважать, так как оно было принято в интересах здоровья болельщиков и участников соревнований.
Мне жаль биатлонистов, потому что гонки без зрителей не являются гонками в полном смысле этого слова. Особенно в Нове-Месте, с которым у меня связаны воспоминания о лучшей гонке в карьере благодаря зрителям. Верю, что в будущем и биатлонисты, и болельщики смогут насладиться этими соревнованиями», – написала Коукалова в своём «инстаграме».
Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/2020.
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