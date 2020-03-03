Глава РУСАДА — о скандале с подделкой подписей Родченкова: я в недоумении

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отреагировал на информацию о том, что в документах, представленных МОК в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обнаружены поддельные подписи информатора ВАДА Григория Родченкова.
«Для меня это очень странная история. Я в недоумении. Я не думаю, что Олимпийский комитет имеет к этому отношение. По всем правилам вначале подразделение ВАДА или другие антидопинговые структуры ведут расследование и по установленным фактам передают материалы либо в международные федерации, либо в МОК», — приводит слова Гануса «РБК-Спорт».
Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле россиянок.
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