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Логинов получил четвёртый стартовый номер спринтерской гонки в Нове-Месте, Елисеев — 9-й

Логинов получил четвёртый стартовый номер спринтерской гонки в Нове-Месте, Елисеев — 9-й
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). В составе сборной России выступят шесть спортсменов: Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили.

Первым из российских биатлонистов под четвёртым номером со старта уйдёт Логинов. Елисеев получил 9-й нагрудный номер, Гараничев — 19-й. Поршнев начнёт гонку 48-м, Латыпов — 65-м, Малышко – 108-м из 109 участников.

Мужская спринтерская гонка пройдёт 6 марта. Первый биатлонист выйдет на дистанцию в 19:10 мск.

Сегодня в Нове-Месте прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км, победительницей которой стала немка Денизе Херрман.

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