Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победу одержала представительница Германии Штефани Шерер. Тройку призёров замкнула француженка Каролин Коломбо.

После заключительной стрельбы россиянка Полина Шевнина шла третьей, но в итоге финишировала шестой.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь

Женщины. Масс-старт-60

1. Штефани Шерер (Германия) — 32.29,7 (0).

2. Виктория Сливко (Россия) — +26,3 (1).

3. Каролин Коломбо (Франция) — +37,9 (2)...

6. Полина Шевнина (Россия) — +47,7 (0).

17. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.49,5 (3)...

22. Екатерина Глазырина (Россия) — +2.28,6 (4)...

30. Валерия Васнецова (Россия) — +3.38,4 (6).

Сегодня, 6 марта, в Раубичах также состоится масс-старт у мужчин.