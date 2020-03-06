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Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победу одержала представительница Германии Штефани Шерер. Тройку призёров замкнула француженка Каролин Коломбо.

После заключительной стрельбы россиянка Полина Шевнина шла третьей, но в итоге финишировала шестой.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Масс-старт-60
1. Штефани Шерер (Германия) — 32.29,7 (0).
2. Виктория Сливко (Россия) — +26,3 (1).
3. Каролин Коломбо (Франция) — +37,9 (2)...
6. Полина Шевнина (Россия) — +47,7 (0).
17. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.49,5 (3)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) — +2.28,6 (4)...
30. Валерия Васнецова (Россия) — +3.38,4 (6).

Сегодня, 6 марта, в Раубичах также состоится масс-старт у мужчин.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 8, Раубичи, Беларусь
Женщины. Масс-старт-60 12 км
06 марта 2020, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Штефани Шерер
Германия
32:29.7
2
Виктория Сливко
Россия
+26.3
3
Каролин Коломбо
Франция
+37.9
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