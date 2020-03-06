Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь). Победу одержала представительница Германии Штефани Шерер. Тройку призёров замкнула француженка Каролин Коломбо.
После заключительной стрельбы россиянка Полина Шевнина шла третьей, но в итоге финишировала шестой.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Масс-старт-60
1. Штефани Шерер (Германия) — 32.29,7 (0).
2. Виктория Сливко (Россия) — +26,3 (1).
3. Каролин Коломбо (Франция) — +37,9 (2)...
6. Полина Шевнина (Россия) — +47,7 (0).
17. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.49,5 (3)...
22. Екатерина Глазырина (Россия) — +2.28,6 (4)...
30. Валерия Васнецова (Россия) — +3.38,4 (6).
Сегодня, 6 марта, в Раубичах также состоится масс-старт у мужчин.
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