Васильев: Логинов пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене, это уже решённый вопрос

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с выступлением россиянина Александра Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил о возможном отказе биатлониста от участия в заключительном этапе Кубка мира.

«Это уже решённый вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками. Высказывания братьев Бё не могут послужить поводом для того, чтобы не ехать в Норвегию конкретно из-за каких-то двух людей, даже в некоторой степени одиозных. Думаю, что у Саши есть ещё какие-то свои планы», – приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Этап Кубка мира в Хольменколлене будет проходить с 20 по 22 марта.