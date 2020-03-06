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Касперович: почему не освистывают Херрман, а освистывают Логинова? Где реакция IBU?

Касперович: почему не освистывают Херрман, а освистывают Логинова? Где реакция IBU?
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, выразил недоумение в связи с ситуацией вокруг своего подопечного. На чемпионате мира в Антхольце (Италия) болельщики освистывали россиянина, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за ЭПО. Логинов не исключил, что пропустит заключительный этап Кубка мира в Норвегии из-за негативной реакции местных болельщиков.

«Это же создана группа людей, которые освистывают. Почему не освистывают, к примеру, Херрман, которая ярко выступает в Нове-Месте? Мы же, российские болельщики, не освистываем, а приветствуем. Есть этика поведения спортсменов и этика проведения болельщиков. Почему IBU не даёт ни одной реакции? Где она? Решение по участию в Хольменколлене принимает сам Александр», — приводит слова Логинова РИА «Новости».

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