Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте

Сегодня, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится мужская эстафета 4 x 7,5 км. Старт запланирован на 19:00 мск.

Российскую сборную сегодня представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Саид Халили. Российская сборная получила 4-й номер. В общей сложности участие в соревнованиях примут 26 команд.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте также сегодня состоится женская эстафета. Она начнётся в 16:00 мск. Кроме того, в программе этапа запланировано проведение мужского и женского масс-стартов.