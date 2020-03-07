Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте
Сегодня, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится мужская эстафета 4 x 7,5 км. Старт запланирован на 19:00 мск.
Российскую сборную сегодня представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Саид Халили. Российская сборная получила 4-й номер. В общей сложности участие в соревнованиях примут 26 команд.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.
На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте также сегодня состоится женская эстафета. Она начнётся в 16:00 мск. Кроме того, в программе этапа запланировано проведение мужского и женского масс-стартов.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:20
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
20:46
-
20:45
-
18:37
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:19
-
11:41
-
11:36
Партнерский контент