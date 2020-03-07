Норвегия выиграла женскую эстафету в Нове-Месте, россиянки — пятые

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) завершилась женская эстафетная гонка. Золотые медали завоевали представительницы команды Норвегии. Вторыми стали француженки, третьими — биатлонистки из Германии.
Команда России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Ларисы Куклиной и Кристины Резцовой показала пятый результат.
Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Эстафета 4х6 км. Женщины.
1. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф) — 1:09.14,8 (0+8)
2. Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Бескон) — +28,7 (1+10)
3. Германия (Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) — +57,0 (1+14)
4. Украина — +58,5 (1+12)
5. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова) — +1.11,7 (1+12)
6. Италия — +2.01,3 (0+11)
7. Швеция — +2.03,3 (1+12)
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