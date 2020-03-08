Драчёв: на этапе КМ в Осло ждём юниорку Шевченко. Возможно, это первый шаг новой звезды

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что на заключительном этапе Кубка мира сезона-2019/2020 в составе команды может выступить юниорка Анастасия Шевченко.
«Весь сезон ребята очень хорошо провели. Кого-то будем забирать на Кубок мира. Но больше эмоций и радости нам дают юноши и юниоры. Анастасия Шевченко грамотно и чётко прошла чемпионат мира по юниорам. Мы планируем её выступление в Осло, если ничто не помешает. Она завоевала свою личную квоту. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона.
Нам бы найти одну-две суперзвезды, за ними потянутся остальные. Как Фуркад. Посмотрите, как за девять лет его нахождения на Олимпе выросла сборная Франции. Раньше бегал он один, а теперь вся команда. И даже выигрывают, опережая норвежцев. Вот и нам надо одного-двух супербыстрых и суперточных спортсменов», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта.
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