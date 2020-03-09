Эберг рассказала, как отреагировала на промах в первой стрельбе

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Она заняла второе место, совершив один промах.

«После промаха на первом огневом понимала, что впереди ещё три стрельбы, поэтому важно спокойно продолжать гонку. Знала, что способна пройти оставшиеся рубежи без ошибок, нужно было просто оставаться в контакте с лидерами. Из-за промаха я не переживала.



Обе „стойки“ я прошла очень уверенно, рада, что удалось вернуть это ощущение. Трасса здесь довольно сложная, но стрельбище мне нравится!» — приводит слова Эберг Biathlon.com.ua.

Победительницей масс-старта стала норвежка Тириль Экхофф. Третьей место заняла немка Франциска Пройс.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.