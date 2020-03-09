Зайцева рассказала, когда CAS объявит решение по российским биатлонисткам

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, когда станет известно решение Спортивного арбитражного суда по делу российских биатлонисток. 2-3 марта состоялось слушание дела по апелляции Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад.

«Сейчас самое сложное время — ожидание. В CAS сказали, что результативная часть будет через 3-4 недели, а основное решение вынесут через несколько месяцев. Будем ждать. Естественно, мы надеемся на положительный исход. Все возможности доказать правоту мы использовали по максимуму. Мы спортсменки и любую возможность используем на 100-110 процентов. Я думаю, донесла до судей свои слова, свой настрой и надеюсь, что будет всё нормально.



До сих пор всё тяжело принимается. Сердце волнуется, не хочется даже вспоминать этот процесс, потому что он очень неприятный», — цитирует Зайцеву сайт «Матч ТВ».

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