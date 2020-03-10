Аликин: при Пихлере результаты не были выдающимися

Бывший тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Аликин оценил работу тренерского штаба женской команды России. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал, что старший тренер женской сборной России Виталий Норицын не останется в команде после текущего сезона, однако окончательное решение будет принимать правление СБР.

«Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек. Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие. Сергей Коновалов неплохо работает с резервом. С другой стороны, у него уже был шанс поработать с основой, и он его не использовал.

Позвать иностранного тренера? Это тоже не выход из ситуации. При Пихлере результаты тоже не были выдающимися, хотя поколение спортсменок было сильное", — приводят слова Аликина «Известия».

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