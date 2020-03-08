А. Резцова предложила Польховского на пост старшего тренера женской сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о скорой отставке Виталия Норицына с поста старшего тренера сборной России. Причиной такого решения Союза биатлонистов России стали неудовлетворительные выступления команды в сезоне.
«Да не только Норицын в этом виноват, там вся система нарушена. Норицын — спокойный малый, никуда не лезет, ни с кем не конфликтует. Может, не особо опытный, но тогда рядом с ним должны быть старейшины. Видно же, что у девчонок нет никакой стабильности в ходе. Если справляемся со стрельбой, то ходом всё равно проигрываем достаточно много.
Но Норицына убирать не надо. Предложила бы кандидатуру Польховского, под чьим руководством девчонки раньше неплохо выступали, а Норицына поставить вторым тренером. Нормальная связка будет. Меня, к сожалению, в тренерский совет не зовут, не могу там выступить, но считаю, что все решения необходимо принимать взвешенно: никого не обидеть, умно, трезво и рассудительно решить, кого убрать, а кого поставить», — цитирует Резцову ТАСС.
Польховский работал в качестве старшего тренера по работе с резервом, а также главного тренера сборных России.
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