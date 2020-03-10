Барнашов отреагировал на слова Драчёва о Гараничеве

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о бронзовом призёре Олимпийских игр Евгении Гараничеве. Драчёв сказал: «Возможно, его время проходит».

«Я не согласен в этом вопросе с Драчёвым. Гараничев опытный спортсмен и сам решит, когда ему заканчивать. Он много лет выступает на самом высоком уровне, и его рано списывать со счетов. Если бы у нас помимо Халили было ещё десять юниоров такого же уровня, то тогда можно было сказать, что Жене будет сложно отобраться на следующий год. Сейчас же всё в его руках», — цитируют Барнашова «Известия».

Барнашов также оценил потенциал Карима Халили.

«Мало сомнений, что Карим закрепится в основе на следующий сезон. Парень очень талантливый, и самое главное, что он достаточно скромный и работящий. Не кидается громкими фразами, а спокойно трудится и раз за разом улучшает свои результаты. С таким отношением у спортсменов зачастую хорошее будущее», — сказал Барнашов.