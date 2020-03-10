Этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене может быть отменён

Международный союз биатлонистов (IBU) может отказаться от проведения этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее власти Норвегии рекомендовали отменить мероприятия, в которых участвуют 500 и более человек.
«IBU принял во внимание рекомендации властей Норвегии отменить соревнования с пятьюстами и более участниками. IBU и организаторы находятся в контакте с местными властями, чтобы понять все возможные последствия. Обсуждается, можно ли вообще проводить этап Кубка мира в Хольменколлене. Вся информация будет публиковаться по мере появления», — говорится в сообщении IBU.
Ранее этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходил без зрителей. В то же время организаторы турнира в Контиолахти (Финляндия) допустили болельщиков на стадион.
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