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Поршнев — о возможном проведении двух этапов КМ в Контиолахти: ну а куда деваться?

Поршнев — о возможном проведении двух этапов КМ в Контиолахти: ну а куда деваться?
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил состояние трассы в Контиолахти (Финляндия), где завтра, 12 марта, стартует восьмой этап Кубка мира.

«Можно ли соревноваться на такой трассе? Нужно! Куда деваться? В этом году погода преподносит сюрпризы, почти все этапы по такой каше бегаем. Снега мало, но соревноваться нужно, приходится подстраиваться», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Никита прокомментировал информацию, исходя из которой заключительный этап Кубка мира может быть перенесён из Хольменколлена (Норвегия) в Контиолахти. Таким образом, биатлонисты могут провести в Финляндии две недели.

«Конечно, риск всегда есть. Тем более сейчас в мире непростая обстановка. Две недели, конечно, тяжело под конец года провести. Давно не были дома. Наверное, соревнования в одном месте по одной трассе, скорее, минус, чем плюс. Но куда деваться? В Норвегии сейчас тоже все непросто. Если будет какой-то шанс заболеть и какая-то возможность себя обезопасить, лучше, конечно, здесь остаться», — резюмировал россиянин.

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