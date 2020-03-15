Чемпионат России по биатлону может быть перенесён на ноябрь

Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, не пройдет в заявленные сроки и может быть перенесен на ноябрь 2020 года. Об этом сообщает директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.



«Чемпионат России по биатлону может быть совмещен с первенством России, которое с 18 по 25 марта готовился принять Уват. Учитывая, что каждую осень Ханты-Мансийск становится местом проведения «вкатки» биатлонистов и лыжников, при переносе соревнований на конец года можно ожидать, что сильнейшие биатлонисты страны проведут у нас в гостях довольно продолжительное время.



Но сначала хотели бы извиниться перед всеми людьми, которые готовились посмотреть гонки, покупали билеты в Ханты-Мансийск и строили планы. Тем более что подготовка к соревнованиям была проделана исполнительной дирекцией чемпионата практически полностью. Искренне сожалеем о необходимости такого неутешительного решения и надеемся, что поворот событий не заставит фанатов биатлона меньше любить этот яркий и непредсказуемый вид спорта», — цитирует Радченко «Югра-Мегаспорт».

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