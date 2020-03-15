Елисеев: этот год однозначно могу занести себе в плюс
Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги завершившегося сезона. По его словам, полученный опыт поможет ему в будущем.
«Сезон закончен! Спасибо всем, кто работал со мной. Огромное спасибо тем, кто работал со мной хорошо и со рвением! В сезоне было много радостных моментов, этот год однозначно в плюс, но надо больше движения вверх. Много нового опыта мне поможет в будущих баталиях», — написал Матвей на своей странице в сети «Инстаграм».
В общем зачёте Кубка мира Елисеев по итогам соревнований расположился на 15-й строчке. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (седьмое место). Обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2019/2020 стал Йоханнес Бё, представляющий Норвегию.
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