Васильев: вся эта история с коронавирусом надуманная и раздутая

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.

«Когда его лучше провести? Мне кажется, прямо сейчас. Ничего тут такого нет. Вся эта история с коронавирусом надуманная и раздутая. Я не думаю, что уж прям так опасно. Тем более статистика выздоровевших говорит, что с этим коронавирусом бороться можно! Можно же и без зрителей проводить соревнования, ничего в этом такого нет.

У болельщиков контакта со спортсменами практически никакого нет. Они находятся на значительном удалении от спортсменов. Дело не в биатлонистах, а в самих болельщиках. Их скапливается большое количество, и риск заражения именно между ними возрастает. Но знаете, в нашей стране не так уж много случаев заражения. Кроме того, все меры предосторожности сейчас соблюдают. Конечно, надо вести себя осторожно, но не должно быть перебора.

Я, конечно, не специалист, но чисто интуитивно мне кажется, что это просто раздутая история. Но поскольку ВОЗ объявила пандемию, ни одно государство не может игнорировать это предостережение. Это обязанность стран, соблюдать обозначенные требования, чтобы, так сказать, не быть крайними в остановке распространения этой заразы», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Чемпионат России запланирован на 26 марта — 3 апреля в Ханты-Мансийске.