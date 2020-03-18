Биатлонисты, выступавшие на последнем этапе Кубка мира, ушли на двухнедельный карантин

Члены сборной России по биатлону, выступавшие на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), находятся на карантине и работают по индивидуальным программам. Об этом сообщает глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
«Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели. И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают. Главное, чтобы они и сами не заболели, и не заразили никого, если вдруг что-то подцепили.
Спортсмены в любом случае должны поддерживать форму, несмотря на конец сезона. Все эти планы они согласовывают с личными тренерами и специалистами из сборной», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Напомним, в Контиолахти выступали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Карим Халили, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.
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