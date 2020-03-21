Васильев: сейчас наш биатлон напоминает корабль без руля и ветрил

Бывший российский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о положении дел в Союзе биатлонистов России (СБР). Васильев негативно отозвался о происходящих процессах.
«Нет ли рисков, связанных с новыми допинговыми скандалами? Сложно ответить на этот вопрос. Думаю, даже в СБР никто на него не ответит. Сейчас наш биатлон напоминает корабль без руля и ветрил. На нём может случиться всё что угодно. Многое пущено на самотёк, а вопрос о допинге и последствиях прежних грехов очень тонкий и деликатный.
Нужно вести диалог со спортсменами, с IBU и национальными федерациями других стран, объясняя нашу позицию. Иначе Логинова будут травить ещё сильнее, чем на последнем чемпионате мира», — приводит слова Васильева «Спорт уик-энд».
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