Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон подтвердила информацию о переходе в биатлон. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра.
«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти после сезона-2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе.
Я смирилась, что в биатлоне есть главная сложность – винтовка, точнее, изучение всего, что касается оружия, где, как, когда и что завинчивается, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу.
Думаю, что мы с биатлоном подойдём друг другу. Я смогу быть хорошим спарринг-партнёром для биатлонисток, у меня есть чему их научить», – приводит слова Нильссон Expressen.
У Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.
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