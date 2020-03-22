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Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон подтвердила информацию о переходе в биатлон. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра.

«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти после сезона-2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе.

Я смирилась, что в биатлоне есть главная сложность – винтовка, точнее, изучение всего, что касается оружия, где, как, когда и что завинчивается, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу.

Думаю, что мы с биатлоном подойдём друг другу. Я смогу быть хорошим спарринг-партнёром для биатлонисток, у меня есть чему их научить», – приводит слова Нильссон Expressen.

У Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон досрочно завершила сезон
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