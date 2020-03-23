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Видео: лучшие моменты сезона-2019/2020 в женском биатлоне

Видео: лучшие моменты сезона-2019/2020 в женском биатлоне
Биатлон / Кубок мира 0

В Международном союзе биатлонистов опубликовали видео, посвящённое сезону-2019/2020 в женском биатлоне. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянка Доротея Вирер, второй стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, а на третьей строчке расположилась немка Денизе Херрман.

Права на видео принадлежат International Biathlon Union. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте IBU TV.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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