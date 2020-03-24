«Каспаров в майке!» Куклина сыграла в шахматы с 4-летней дочерью. Видео

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала, чем можно заняться на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Куклина выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором можно посмотреть, как она играет в шахматы с четырёхлетней дочерью.

«Каспаров в майке!» — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.