Вирер: я бы хотела иметь пять детей, но, может быть, остановлюсь уже после первого

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась планами на семейную жизнь.



«Сколько детей я бы хотела? Пять. Впрочем, будет видно — вполне возможно, что я остановлюсь уже после первого. Будут ли они заниматься биатлоном? Не знаю. Я точно отдам их в спорт, но заставлять заниматься чем-то конкретным не стану», — цитирует Доротею La Stampa.



29-летняя итальянка является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса» Кубка мира. Награда, добытая по итогам минувшего сезона, стала для неё второй подряд. На чемпионате мира—2020 в Антхольце она выиграла две золотые медали и две серебряные.



Ранее она не исключила возможного завершения карьеры — соответствующее решение она примет в течение весны.