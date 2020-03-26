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Вирер: я бы хотела иметь пять детей, но, может быть, остановлюсь уже после первого

Вирер: я бы хотела иметь пять детей, но, может быть, остановлюсь уже после первого
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась планами на семейную жизнь.

«Сколько детей я бы хотела? Пять. Впрочем, будет видно — вполне возможно, что я остановлюсь уже после первого. Будут ли они заниматься биатлоном? Не знаю. Я точно отдам их в спорт, но заставлять заниматься чем-то конкретным не стану», — цитирует Доротею La Stampa.

29-летняя итальянка является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса» Кубка мира. Награда, добытая по итогам минувшего сезона, стала для неё второй подряд. На чемпионате мира—2020 в Антхольце она выиграла две золотые медали и две серебряные.

Ранее она не исключила возможного завершения карьеры — соответствующее решение она примет в течение весны.

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