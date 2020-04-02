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IBU признал, что новость о революционных изменениях в биатлоне была шуткой

IBU признал, что новость о революционных изменениях в биатлоне была шуткой
Биатлон / Кубок мира 0

В Международном союзе биатлонистов (IBU) признали, что новость о революционных изменениях в регламенте гонок, которая появилась вчера, 1 апреля, была шуткой. Напомним, в IBU предложили со следующего сезона перейти на классический стиль в качестве лыжной техники в индивидуальных гонках, при этом не было сказано, что это шутка.

«Надеемся, нам удалось заставить вас улыбнуться. Наши спортсмены всё же не будут переходить на классический стиль», — отмечается в сообщении организации в «Твиттере», к которому прикрепили забавную фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» IBU.

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.

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