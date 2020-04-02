Домрачева рассказала, как на неё повлияла ситуация с коронавирусом

Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева рассказала, что думает по поводу ситуации с коронавирусом. В настоящее время Беларусь — единственная страна в Европе, где не приостановлены спортивные соревнования.

«По окончании биатлонного сезона и возвращении из Финляндии в Минск мы прошли тест на коронавирус прямо в аэропорту, получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.

Несмотря на то что 14 дней рекомендованного ограничения контактов после возвращения из поездки позади, мы выбираемся в людные места не так часто, по серьёзной необходимости и в масках-респираторах, часто моем руки с мылом и используем антисептики — делаем все те элементарные вещи, к которым как профессиональные спортсмены давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций. Хоть мы уже и не выступаем на этапах Кубка мира, но привычка соблюдать эти простые правила личной гигиены, думаю, в нас надолго.

Мы фокусируемся на хороших вещах, разнообразим свой досуг, занимаемся спортом на природе и дома. Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте — стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но, пожалуйста, относитесь серьёзно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства — это просто, и позаботьтесь о старших близких», — написала Домрачева в своём «инстаграме».