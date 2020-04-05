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Ярошенко: складывается впечатление, что сборная — это экспериментальная лаборатория

Ярошенко: складывается впечатление, что сборная — это экспериментальная лаборатория
Биатлон 0

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал тренерские отчёты мужской и женской сборных России по итогам сезона-2019/2020.

«Складывается впечатление, что сборная — это какая-то экспериментальная лаборатория. Но в национальной команде находятся не те люди, с которыми можно совершать ошибки. Из сезона в сезон. Это не юношеская команда, которой до взрослого спорта ещё пять лет. Там возможны ошибки. Не выиграли юношеский чемпионат мира — впереди ещё четыре попытки.

У профессионалов же может быть всего два сильных сезона в карьере. Потом начнётся физиологический спад. Нельзя на них экспериментировать. А это делают, судя по итоговым отчётам тренеров», — цитируют Ярошенко «Известия».

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