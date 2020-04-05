Губерниев, надев маску, присоединился к флешмобу #спасибоврачам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, надев медицинскую маску, присоединился к флешмобу в соцсетях #спасибоврачам.
«Хочу сказать огромное спасибо и низко поклониться в пояс нашим медикам! Врачам, фельдшерам, медсёстрам, нянечкам, водителям скорой помощи, всем, связанным с медицинской отраслью! Храни Вас бог, здоровья Вам, терпения! Я просто преклоняюсь перед Вашим мужеством и профессионализмом. Спасибо!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме», добавив также хештеги #спасибомедсестрам #спасибофельдшерам #спасибоскорой #медикамдостойнуюзарплату
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.
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