Губерниев составил 10 лучших эстафетных четвёрок XXI века

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал 10 символических эстафетных четвёрок, которые, по его мнению, не знали бы себе равных на биатлонных трассах. Комментатор составил по пять мужских и женских четвёрок: в сборных России, Норвегии, Германии и Франции, а также две сборные остального мира.

Мужские четвёрки

Сборная России: Иван Черезов, Сергей Чепиков, Максим Чудов и Антон Шипулин.

Сборная Норвегии: Халвард Ханеволд, Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Эмиль-Хегле Свендсен — запасной.

Сборная Германии: Рико Гросс, Франк Лукк, Михаэль Грайс и Свен Фишер.

Сборная Франции: Венсан Дефран, Рафаэль Пуаре, Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

Сборная остального мира: Илмарс Брицис, Томаш Сикора, Кристофф Зуманн и Яков Фак.

Женские четвёрки

Сборная России: Ольга Медведцева, Анна Богалий, Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева.

Сборная Норвегии: Лив-Грете Шелбрейд, Линда Груббен, Тура Бергер и Тириль Экхофф. Марте Улсбю-Рёйселанд — запасная.

Сборная Германии: Мириам Гёсснер, Кати Вильхельм, Магдалена Нойнер и Катрин Апель. Лаура Дальмайер — запасная.

Сборная Франции: Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Корин Ниогре и Сандрин Байи.

Сборная остального мира: Анна-Карин Зидек, Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева.

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