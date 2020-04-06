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Губерниев составил 10 лучших эстафетных четвёрок XXI века

Губерниев составил 10 лучших эстафетных четвёрок X
Губерниев составил 10 лучших эстафетных четвёрок XXI века
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал 10 символических эстафетных четвёрок, которые, по его мнению, не знали бы себе равных на биатлонных трассах. Комментатор составил по пять мужских и женских четвёрок: в сборных России, Норвегии, Германии и Франции, а также две сборные остального мира.

Мужские четвёрки

Сборная России: Иван Черезов, Сергей Чепиков, Максим Чудов и Антон Шипулин.
Сборная Норвегии: Халвард Ханеволд, Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Эмиль-Хегле Свендсен — запасной.
Сборная Германии: Рико Гросс, Франк Лукк, Михаэль Грайс и Свен Фишер.
Сборная Франции: Венсан Дефран, Рафаэль Пуаре, Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.
Сборная остального мира: Илмарс Брицис, Томаш Сикора, Кристофф Зуманн и Яков Фак.

Женские четвёрки

Сборная России: Ольга Медведцева, Анна Богалий, Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева.
Сборная Норвегии: Лив-Грете Шелбрейд, Линда Груббен, Тура Бергер и Тириль Экхофф. Марте Улсбю-Рёйселанд — запасная.
Сборная Германии: Мириам Гёсснер, Кати Вильхельм, Магдалена Нойнер и Катрин Апель. Лаура Дальмайер — запасная.
Сборная Франции: Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Корин Ниогре и Сандрин Байи.
Сборная остального мира: Анна-Карин Зидек, Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева.

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед россиянками.

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