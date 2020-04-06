«День рождения на самоизоляции». Олимпийский чемпион Волков поделился забавным фото
Российский биатлонист Алексей Волков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 5 апреля, биатлонисту исполнилось 32 года.
«Когда у тебя день рождения на самоизоляции», – написал Волков.
Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Волкова в «Инстаграме».
32-летний Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России на сезон-2019/2020. Отбор на чемпионат Европы—2020, который прошёл в Беларуси, Волков пропустил из-за болезни.
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