«День рождения на самоизоляции». Олимпийский чемпион Волков поделился забавным фото

Российский биатлонист Алексей Волков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 5 апреля, биатлонисту исполнилось 32 года.

«Когда у тебя день рождения на самоизоляции», – написал Волков.

Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Волкова в «Инстаграме».

32-летний Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России на сезон-2019/2020. Отбор на чемпионат Европы—2020, который прошёл в Беларуси, Волков пропустил из-за болезни.