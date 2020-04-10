Александр Логинов: с Йоханнесом Бё бороться всё тяжелее и тяжелее

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги сезона-2019/2020 в своём исполнении. В общем зачёте Кубка мира он стал лишь седьмым, однако на чемпионате мира в Антхольце сумел завоевать золотую и бронзовые медали.
«Как я говорил ещё в Эстерсунде, месяц тренировок у меня пропал. Это была большая проблема при подготовке к первым трём этапам Кубка мира. Травмы меня беспокоили и мешали тренироваться. Не скажу, что декабрь получился хорошим, конечно, я не удовлетворен. Я бы его оценил на 3 с плюсом. Постепенно в январе начал выполнять ту работу, которую не мог делать до этого.
На финальных этапах подготовки к чемпионату мира и на сборе в Риднау меня уже ничего не беспокоило. Не могу сказать, что за 14 дней можно исправить ситуацию, но получилось скомпоновать отдых и нагрузку, которая нужна была. Получилось подойти к чемпионату мира в хорошем состоянии.
Победа на чемпионате мира — это огромное самоудовлетворение. Конечно, это не цель всей жизни, но я к этому шёл и теперь очень рад. Благодарен тем людям, которые мне помогли добиться этого результата. Какая следующая цель? Я не люблю прогнозы.
Йоханнес Бё действительно силен, с ним бороться всё тяжелее и тяжелее. Попытаюсь подтянуть свои слабые стороны. Я буду делать максимум, чтобы показывать лучший результат. Он на год младше меня, мы в юношах бегали с Кристиансеном. Прошли все чемпионаты мира. Тогда, наверное, Кристиансен был посильнее Бё. Но в один момент Йоханнес очень сильно добавил, сделал уверенный шаг, перепрыгнул через голову.
Сейчас главное дождаться, пока всё наладиться. Главное, чтобы все были здоровы. Понимаю, что подготовка к новому сезону будет не такая как всегда», — цитирует Логинова «Матч ТВ».
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