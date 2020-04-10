Биатлонистка Сливко послала коронавирусу воздушный поцелуй и попросила его умереть

Чемпионка Европы 2016 года и неоднократный призёр первенства континента по биатлону Виктория Сливко обратилась к коронавирусу.

«Коронавирус, пожалуйста, умри. Хочу жить, как нормальный человек. Поцелуй для тебя», — написала Сливко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Виктории Сливко.

Число умерших в мире от коронавирусной инфекции по состоянию на 10 апреля превысило 100 тыс. человек. Заболевших во всём мире на данный момент более 1 млн 646 тыс., выздоровели 368 тыс.



В России на утро 10 апреля число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1786 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 11 917 человек, из которых выздоровели 795. Зафиксировано ещё 18 летальных исходов. За всё время скончались 94 человека.