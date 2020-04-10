Биатлонистка Сливко послала коронавирусу воздушный поцелуй и попросила его умереть

Чемпионка Европы 2016 года и неоднократный призёр первенства континента по биатлону Виктория Сливко обратилась к коронавирусу.
«Коронавирус, пожалуйста, умри. Хочу жить, как нормальный человек. Поцелуй для тебя», — написала Сливко на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Виктории Сливко.
Число умерших в мире от коронавирусной инфекции по состоянию на 10 апреля превысило 100 тыс. человек. Заболевших во всём мире на данный момент более 1 млн 646 тыс., выздоровели 368 тыс.
В России на утро 10 апреля число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1786 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 11 917 человек, из которых выздоровели 795. Зафиксировано ещё 18 летальных исходов. За всё время скончались 94 человека.
- 10 апреля 2020
-
21:36
-
19:02
-
16:15
-
14:26
-
14:18
-
14:04
-
13:25
-
12:19
-
12:00
-
00:48
- 9 апреля 2020
-
23:31
-
20:59
-
13:17
-
10:50
- 8 апреля 2020
-
22:28
-
21:40
-
20:30
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
15:50
-
15:18
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
11:07
- 7 апреля 2020
-
23:19
-
17:53
-
16:44
-
14:50
-
13:21
-
11:58
-
10:35
-
09:56
-
09:38