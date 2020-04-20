Биатлонист сборной Канады стал доставщиком еды во время пандемии коронавируса

Биатлонист сборной Канады Жюль Бюрнотт помогает одной из служб в Монреале доставлять еду. Спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой он развозит заказы на велосипеде.
«Вернулся в Монреаль! Несмотря на снег и град, который идёт последние несколько дней, продолжаю заниматься доставкой. Я присоединился к этому проекту, чтобы протянуть руку помощи, пока у меня есть несколько свободных недель и я могу ненадолго выходить на улицу!» — написал Бюрнотт.
Посмотреть фотографию можно на странице Бюрнотта в "Инстаграме".
Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно. Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) был отменён, а этап в Контиолахти (Финляндия) прошёл без зрителей.
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