Кандидат в тренеры сборной объяснил, как надо было поступить Логинову в истории с допингом

Роберт Кабуков, претендующий на должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону, рассказал, как, по его мнению, должен был поступить Александр Логинов, который несколько лет назад отбыл дисквалификацию. По мнению специалиста, Логинову стоило не замалчивать факт употребление допинга, а наоборот, рассказать об этом, как поступила знаменитая теннисистка Мария Шарапова, сознавшаяся в употреблении мельдония.

«Я считаю, что, наверное, всё-таки была ошибка в том, что Логинов не сделал признания. Я сам до конца историю не знаю. Говорят, что там была какая-то случайность. Но на сегодняшний день мы этого не знаем!

История дисквалификации Логинова и его молчания будет периодически всплывать. Я считаю, что ему действительно нужно было в своё время обо всём этом рассказать. Страницу перелистнуть и покончить с этим, идти дальше.

Посмотрите, что произошло с Марией Шараповой, когда она была уличена в применении мельдония, довольно безобидного вещества. Она провела пресс-конференцию, сразу же призналась.

И все иностранные спортсмены сразу это делают. Это, наверное, такой мировой спортивный менталитет. Сразу же рассказать, признаться, и на этом всё. Закончили и идём дальше. А если молчать, всё равно какой-то шлейф останется», — цитирует Кабукова «Р-Спорт».

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