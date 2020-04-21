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Маргарита Васильева выложила видео домашней тренировки

Маргарита Васильева выложила видео домашней тренировки
Биатлон / Чемпионат России 0

Многократная чемпионка России Маргарита Васильева опубликовала в «Инстаграме» пост с видео, на котором она показывает, как тренируется дома. Маргарита выполняет несколько упражнений на пресс, а также боковую планку и «скручивания».

«Не думайте, что всё всем легко достаётся, это не так, чудес не бывает, идеальны люди только в журналах и на на фото с хорошим ракурсом. Не стоит зацикливаться, что у всех всё хорошо, продолжай тренироваться, и твой организм скажет тебе спасибо!» — написала Васильева, сопроводив видео хештегами #карантин и #сидитедома.

Маргарита Васильева дебютировала в сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке в 2018 году. В 2019 году она заняла первое место в эстафетной гонке в Оберхофе.

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