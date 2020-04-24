Лапшин — о фото с тренировки: мы вдали от коронавируса и нашли снег!
Биатлонист Тимофей Лапшин, в 2017 перешедший из сборной России в сборную Южной Кореи, выложил фотографию, сделанную в Красноярском крае, где лежит снег. Лапшин там тренируется вместе с Ольгой Абрамовой, перешедшей из российской команды в украинскую, поддерживая форму.
«Мы снова с Ольгой Абрамовой вдали от коронавируса, нашли снег! Всем ЗОЖа и делайте Тренировки с нами», — написал Лапшин в своём «инстаграме».
Лапшин трижды попадал в тройку лучших на личных гонках этапов Кубка мира и столько же раз поднимался на пьедестал почёта по итогам эстафеты, выступая за сборную России. При этом две эстафеты Тимофей выиграл. Абрамова также три раза была в составе эстафеты, когда сборная Украины входила в тройку лучших.
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