Лапшин — о фото с тренировки: мы вдали от коронавируса и нашли снег!

Биатлонист Тимофей Лапшин, в 2017 перешедший из сборной России в сборную Южной Кореи, выложил фотографию, сделанную в Красноярском крае, где лежит снег. Лапшин там тренируется вместе с Ольгой Абрамовой, перешедшей из российской команды в украинскую, поддерживая форму.



«Мы снова с Ольгой Абрамовой вдали от коронавируса, нашли снег! Всем ЗОЖа и делайте Тренировки с нами», — написал Лапшин в своём «инстаграме».

Лапшин трижды попадал в тройку лучших на личных гонках этапов Кубка мира и столько же раз поднимался на пьедестал почёта по итогам эстафеты, выступая за сборную России. При этом две эстафеты Тимофей выиграл. Абрамова также три раза была в составе эстафеты, когда сборная Украины входила в тройку лучших.