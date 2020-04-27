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Елена Пидгрушная: неприятно, когда в комментариях пишут «груша». У меня есть имя

Елена Пидгрушная: неприятно, когда в комментариях пишут «груша». У меня есть имя
Биатлон 0

Олимпийская чемпионка по биатлону украинка Елена Пидгрушная рассказала, что ей неприятно, когда подписчики в социальных сетях называют её «грушей».

«Мне как личности очень неприятно читать в комментариях «груша», тот же «удав», «жужа» и всякие сокращения.

Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то «мудачок» или «горбоносик» относительно ника в «Инстаграме» или фотографии.

У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда её называют «жужей».

Ещё можно понять, если я провела гонку – выстояла последний выстрел, как удав. Но говорить «Грушка, вперёд» или «Удав, давай» — это не очень приятно. Я бы просила: давайте всё-таки использовать имена», – приводит слова Пидгрушной ua.tribuna.com.

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