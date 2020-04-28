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«Это корона-танец?» Бьорндален отреагировал на «дикие танцы» Губерниева

«Это корона-танец?» Бьорндален отреагировал на «дикие танцы» Губерниева
Биатлон 0

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону (20 титулов) норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал видео, которое появилось в «инстаграме» известного российского комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, Губерниев показал видео, на котором можно посмотреть, как он забавно танцует под музыку, и сопроводил тот пост хештегом #дикиетанцы.

«Это новый корона-танец?» — написал в комментариях Бьорндален.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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