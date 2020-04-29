Губерниев выложил полную версию танца, который понравился Бьорндалену. Он спел фальцетом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в своём «инстаграме» полную версию танца, на который обратил внимание знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Напомним, ранее Губерниев выложил короткую версию, без вокала, а Бьорндален написал в комментариях: «Это корона-танец?»

«По заявкам публики! Это пушка! Друзья, по вашим просьбам публикую полную запись песни с половецкими плясками! Спасибо Светлане Рерих и Надежде Кадышевой за вдохновение! Жду половецкого огня и печенегов удали в комментариях!» — подписал Губерниев полное видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине.