Губерниев выложил полную версию танца, который понравился Бьорндалену. Он спел фальцетом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в своём «инстаграме» полную версию танца, на который обратил внимание знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Напомним, ранее Губерниев выложил короткую версию, без вокала, а Бьорндален написал в комментариях: «Это корона-танец?»
«По заявкам публики! Это пушка! Друзья, по вашим просьбам публикую полную запись песни с половецкими плясками! Спасибо Светлане Рерих и Надежде Кадышевой за вдохновение! Жду половецкого огня и печенегов удали в комментариях!» — подписал Губерниев полное видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Губерниев, как и большинство других журналистов и спортсменов, пребывает на добровольном карантине.
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