Биатлонист Лапшин показал фото, как докрасна обгорел после тренировки на солнце

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, насколько сильно он обгорел, после того как потренировался на солнце. В настоящее время спортсмен тренируется в Красноярске.

«Солнце немного сильнее, чем я думал», — подписал спортсмен фотографию.

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону из-за пандемии коронавируса пришлось завершить досрочно. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 218 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 956 тыс.