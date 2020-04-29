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Биатлонист Лапшин показал фото, как докрасна обгорел после тренировки на солнце

Биатлонист Лапшин показал фото, как докрасна обгорел после тренировки на солнце
Биатлон 0

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, выложил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, насколько сильно он обгорел, после того как потренировался на солнце. В настоящее время спортсмен тренируется в Красноярске.

«Солнце немного сильнее, чем я думал», — подписал спортсмен фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/timo_lapshin/?hl=ru

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону из-за пандемии коронавируса пришлось завершить досрочно. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 218 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 956 тыс.

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