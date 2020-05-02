Барнашов: думаю, Юрлова-Перхт будет выступать до Олимпиады 2022 года

Бывший главный тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Барнашов считает, что биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не намерена завершать спортивную карьеру.



«Не слышал, что Юрлова собирается завершить карьеру. Думаю, она будет выступать до Олимпиады 2022 года», — приводит слова Барнашова «Матч ТВ».



По итогам сезона-2019/2020 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт заняла 17-е место в общем зачёте Кубка мира, показав лучший результат среди всех россиянок. Лариса Куклина стала 21-й, Светлана Миронова — 23-й, Ирина Старых — 46-й, Кристина Резцова — 57-й, Тамара Воронина — 67-й, Анастасия Поршнева — 81-й. Лучшим результатом Юрловой-Перхт в личных гонках стали два шестых места в масс-стартах.