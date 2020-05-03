К. Резцова: после прошлого сезона я стала сильнее на 200–300 процентов

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась планами и задачами на следующий сезон, а также оценила прогресс, которого добилась в ходе завершившегося Кубка мира.



«Чемпионат мира, личный пьедестал, как минимум просто пьедестал, но вообще, личный, конечно.



Хотела бы не медалей Кубка мира, а, скорее, стабильных выступлений, но не в топ-80 — в топ-10 или топ-15. Стала ли сильнее после прошлого сезона? На 200 или 300 процентов примерно», — цитирует Кристину «Матч ТВ».



В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Резцова стала 57-й. Её лучшим результатом в личных гонках стало 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе в Хохфильцене (Австрия). Кристина отправилась на чемпионат мира в Антхольце (Италия), однако не провела на первенстве ни одной гонки.