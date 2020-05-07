Никита Поршнев — о тренировках на карантине: вовремя купил тренажёры, сделал зал

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал, как поддерживают физическую форму во время пандемии коронавируса.



«Тренируемся уже давно, как только приехали с отменённого чемпионата России. Держу связь с тренером, мы вовремя сориентировались, сразу сделали тренажёрный зал и купили тренажёры. Сейчас делаем тренировки и не сидим на месте», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».



Напомним, Кубок мира сезона-2019/2020 был досрочно завершён из-за распространения по миру коронавирусной инфекции. Его победителем стал норвежец Йоханнес Бё.



24-летний Поршнев занял 39-е место в общем зачете. При этом Никита был признан новичком года по версии Международного союза биатлонистов (IBU).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 258 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн.