Лариса Куклина предложила подписчикам разобраться в споре с супругом

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка записала видео в поездке на автомобиле вместе со своим супругом. Куклина предложила подписчикам определить, кто из них говорит правду.

«Live разборка. Как думаете, кто говорит правду?» — подписала видео Куклина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа Кубка мира прошли без зрителей.

В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.

Куклина в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона стала 21-й, более чем на 400 очков отстав от победившей Доротеи Вирер из Италии.